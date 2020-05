Extra noodopvang voor kinderen die nog niet naar school mogen ENL

18 mei 2020

16u20

Bron: Stad Genk 0 Genk Het stadsbestuur, de Genkse scholen en de buitenschoolse opvanginitiatieven slaan de handen in elkaar om kinderen op te vangen die nog niet terechtkunnen in hun basisschool. De noodopvang is in eerste instantie gericht naar leerlingen waarvan de ouders beiden buitenshuis werken en naar kwetsbare gezinnen.

“Nu het economisch en maatschappelijk leven voorzichtig terug opstart, stelt dat vele gezinnen voor een probleem. Voor alle gezinnen, maar zeker voor de meest kwetsbare, begint de situatie stilaan ook door te wegen”, zegt schepen Anniek Nagels (CD&V).

“Daarom hebben Stad Genk, de Genkse scholen en de buitenschoolse opvanginitiatieven de handen in elkaar geslagen om noodopvang te organiseren voor kinderen die in Genk op de schoolbanken zitten. Stad Genk zet niet minder dan 30 extra personeelsleden in om dit aanbod te kunnen realiseren. Omdat enkele scholen infrastructureel hun limiet dreigden te overschrijden, zijn we op zoek gegaan naar enkele extra locaties.”

Drie extra locaties

Concreet gaat het dan om De Schalm en de lokalen van Chiro Kris-kras en Chiro Bokrijk. Tijdens de schooluren kunnen leerlingen uit het basis- en kleuteronderwijs waarvan de ouders beiden buitenshuis werken of die uit een kwetsbaar gezin komen er tijdens de schooluren gratis terecht. Indien de capaciteit het toelaat, zijn ook kinderen met één uithuiswerkende ouder of alleenstaande thuiswerkenden welkom.

Het stadsbestuur en scholen voorzien waar nodig nog extra laptops, zodat de leerlingen aan hun schooltaken kunnen werken of online lessen kunnen bijwonen. Bij het brengen en halen van het kind gelden alle voorzorgsmaatregelen. Ook in de opvang zelf tracht men zich hieraan te houden, om het besmettingsgevaar in te perken.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de dienst Kinderopvang op het nummer 089/65 36 00 of de school waar uw kind naartoe gaat. Meer informatie vindt u op genk.be/kinderopvang.