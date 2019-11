Extra bedrijfsbelasting en stijging personenbelasting in Genk Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

07u19 0 Genk Een extra bedrijfsbelasting moet Stad Genk 4,3 miljoen euro per jaar opleveren. In het kader van het nieuwe meerjarenplan zoekt het stadsbestuur een financiële balans door enerzijds een forse besparing van 7,5 miljoen en anderzijds door voor 7 miljoen euro aan extra inkomsten te zoeken. Naast een bedrijfsheffing moet een half procent extra personenbelasting goed zijn voor 1 miljoen per jaar extra.

Een belasting op basis van de bedrijfsoppervlakte, de zogenaamde belasting op de economische bedrijvigheid, moet deze legislatuur zorgen voor een bijkomende 4,3 miljoen per jaar, gedragen door een 5000-tal ondernemingen. “98,5 % van de ondernemingen zal minder betalen dan 7560 euro per jaar. Zo’n 80 %, zoals bijvoorbeeld vele zelfstandigen, zal zelfs op het basisbedrag van 125 euro zitten”, legt burgemeester Wim Dries uit. “We belasten enkel de bebouwde oppervlakte, en niet de onbebouwde, zoals enkele andere steden en gemeenten wel doen. Vandaar ook dat we in het systeem een aantal kortingsmechanismen hebben ingebouwd. Zo plafonneren we op een maximum van 175.000 euro per jaar, ook over meerdere vestigingen heen. Nieuwe vestigingen worden voor 3 jaar vrijgesteld van de belasting en we werken ook een kortingssysteem uit voor bedrijven die investeren in groene energie, in innovatietrajecten of die willen groeien in oppervlakte en tewerkstelling.”

Historisch lage personenbelasting maken inhaalbeweging

De personenbelasting in Genk zal met een halve procent worden opgetrokken vanaf 2020. “Maar zelfs met die stijging horen wij nog bij de laagste in Limburg en de op één na laagste van de centrumsteden”, zegt schepen van financiën Yilmaz Kurtal. “Dit is ons voorstel aan de gemeenteraad, om van 7 naar 7,5 % te gaan. Deze maatregel zou 1 miljoen euro extra per jaar moeten opleveren.” Concreet zal een modaal tweeverdienersgezin met twee kinderen gemiddeld 47 euro extra betalen op de personenbelasting. Een werkende alleenstaande met een kind zal gemiddeld 38 euro extra betalen. Wie alleen is en slechts over een uitkering of pensioen beschikt moet maximum tien euro extra inleveren.