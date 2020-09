Expo ‘Wolven in Limburg’ opent de deuren in Thor Central Emily Nees

09 september 2020

17u06 0 Genk Vanaf vandaag tot en met 1 november strijkt de tentoonstelling ‘Wolven in Limburg’ neer in Thor Central, gelegen in het Thor Park. De pop-upexpo is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos, de natuurgebieden Duinengordel, Bosland en Kempen-Broek en het Provinciaal Natuurcentrum. De focus ligt onder andere op het wel en wee van de wolf in de provincie Limburg en op hoe mens en dier best met elkaar kunnen samenleven. Ook Roger, de aangereden wolf uit Opoeteren, krijgt een plekje in de tentoonstelling.

De expo ‘Wolven in Limburg’ is een reizende tentoonstelling die begin dit jaar nog te bezichtigen was in het Mariahof van Natuurpunt Bree en afgelopen zomer in het Bezoekerscentrum Kiewit. De wolvenroedel heeft inmiddels een nieuw nest gevonden op de onderste etage van Thor Central, het voormalige hoofdgebouw van de voormalige mijn van Waterschei.

“Door de ligging aan de ingang van het Nationaal Park Hoge Kempen is deze locatie een passende plek voor een tentoonstelling rond het thema van de wolf”, vindt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). “Als Genkenaar ben ik enorm blij dat de wolvenexpo in onze stad neerstrijkt”, vult Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan. “Er zijn veel misverstanden over de wolf en die proberen we hier de wereld uit te helpen. Zo is de wolf van nature mensenschuw, niet zoals in de sprookjes dus. Samenleven met de wolf is natuurlijk een uitdaging, maar het kan. Voor het eerst in 150 jaar hebben we met de Bosland Daltons zelfs jonge welpjes in Limburg. Alle vragen over de wolf kunnen hier gesteld worden.”

Wie benieuwd is naar de expo, kan die bezoeken op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op www.visitgenk.be/wolveninlimburg.