Expo 'UNBREAKABLE: Women in Glass' valt in de prijzen ENL

11 september 2020

11u56 0 Genk De ‘Bonhams Prize’ van de ‘The Venice Glass Week’ gaat naar ‘UNBREAKABLE: Women in Glass’. De expo, gecureerd door Koen Vanmechelen en de Franse Nadja Romain, is sinds begin deze maand te zien in een oude glasfabriek van Studio Berengo in Venetië.

De tentoonstelling ‘UNBREAKABLE: Women in Glass’ is bekroond met de ‘Bonhams Prize’ van de ‘The Venice Glass Week’. Dat staat te lezen op staat te lezen op de Facebookpagina ‘Studio Koen Vanmechelen – LABIOMISTA’. De expo loopt sinds september in Venetië en omvat uitsluitend kunstwerken van vrouwen.

“De expo is een kind van de pandemie”, vertelde de Limburgse kunstenaar eerder al. “De tentoonstelling staat voor een herstel, een hergeboorte, een big bang. Het fragiele van het glas en de exclusieve focus op de kracht van vrouwelijke kunstenaars staan voor een nieuw startpunt. Beide componenten symboliseren zorg en een nieuwe wereld. Daarin is het vrouwelijke aspect cruciaal. UNBREAKABLE is dan ook een doorbraak.”

LEES OOK: Koen Vanmechelen brengt 64 kunstenaressen samen in Venetië: “Nog veel te vaak staan ze aan de zijlijn van de kunstwereld”