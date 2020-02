Expo ‘Patti Smith Complete’ opent muzikaal de deuren Emily Nees

20 februari 2020

21u57 0 Genk De bib van Genk pakt in samenwerking met C-mine uit met een expositie over cultuuricoon ‘Patti Smith’. ‘Patti Smith Complete’ omvat een unieke verzameling van platenhoezen, teksten en boeken, foto’s en zeldzame memorabilia.

Afgelopen weekend stond ‘Patti Smith’ nog op het podium in Gent. Nu zakt ze af naar de Limburgse mijnstad, of toch soort van. ‘Patti Smith Complete’ opende namelijk donderdagavond feestelijk de deuren met muziek van de ‘Patti Smith tribute’ op de achtergrond.

“Patti Smith is erg veelzijdig”, vertelt Sarah van de muziekafdeling. “Zo is ze dichteres, schrijver, maar ze is ook gebeten door mode en fotografie. Dat willen we in de kijker zetten.” De tentoonstelling in de bib toont onder meer haar muzikale werk aan de hand van zeldzame platenhoezen en andere blikvangers. “In de galerij hangen dan weer foto’s gemaakt door Alex Vanhee. Hij heeft van Patti gedurende dertig jaar foto’s genomen op verschillende locaties.

Literaire oeuvre

Ook het literaire oeuvre van Patti wordt aan de man gebracht. “Het andere onderdeel werpt onder meer een blik op ‘Just kids’. Zo omvat de tentoonstelling fragmenten uit het boek over haar vriendschap met Robert Mapplethorpe.” Patti is dan ook erg verlekkerd op het neerpennen van woorden. “Ze verzon als jong meisje al verhalen voor haar broers en zussen. Ze schreef zelf eigen gebedjes, omdat ze de traditionele teksten maar niets vond. Nadat ze als tiener in contact kwam met kunstenaar William Blake, begon ze zelf gedichten te maken.”

“Ondanks dat Patti Smith een bekende naam is, merken we dat velen haar enkel kennen van de single ‘Because the Night’. Met ‘Patti Smith Complete’ hopen we de bezoekers hun horizon te verbreden en iets nieuws bij te brengen”, sluit Sarah af.

Wie de gratis expo met eigen ogen wil aanschouwen, kan terecht in de muziekafdeling en in de galerij op de derde verdieping van de bibliotheek van Genk. Dat nog tot en met 4 april.