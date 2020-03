Expo over Victor Papanek in C-mine toont belang van inclusiviteit en duurzaamheid in design Emily Nees

06 maart 2020

13u11 0 Genk Kan design het verschil maken? Volgens designer en activist Victor Papanek was dit geen vraag maar een noodzaak. Hij pleitte voor ontwerpen voor de “echte wereld”, die een antwoord bieden op sociale gelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid. C-mine geeft zijn visie weer in een designtentoonstelling, die loopt van 10 maart tot 24 mei.

Victor Papanek (1923-1998) was een Oostenrijks-Amerikaanse designer en docent. Hij was één van de grondleggers van een sociaal en ecologisch georiënteerde designaanpak. Zijn nalatenschap is vandaag nog steeds een voorbeeld en vormt een inspiratie voor veel designers. Het is dan ook niet toevallig dat C-mine de expo naar hier haalt.

Sociale en politieke impact

De expo ‘Victor Papanek: The Politics of Design’ is een productie van het Duitse Vitra Design Museum, in samenwerking met de Victor Papanek Foundation en de University of Applied Arts in Wenen. Het is meer dan een retrospectieve van Papaneks leven en werk. De sociale en politieke impact van design waar hij zoveel aandacht aan besteedde, staat ook centraal in de werken die worden. Papanek heeft veel aandacht voor sociale minderheden. Daarnaast komen thema’s zoals ecologie en duurzaamheid uitgebreid aan bod.

“Het lijkt een complex thema, maar de tentoonstelling is erg visueel opgevat”, zegt schepen van C-mine Anniek Nagels (CD&V). “Zo staat er een ‘mobiele speelplaats’ in de expo, die Papanek ontwierp samen met zijn studenten en met de ouders en leerkrachten van een school in Manchester. Ook het bekende internationale toegankelijkheidssymbool kom je tegen.”

In het eerste deel van de tentoonstelling ontdekken bezoekers wie Victor Papanek precies was. Dat doen ze aan de hand van biografisch materiaal. Zijn eerste designs worden er getoond, maar ook film- en audiomateriaal en zijn netwerk van invloedrijke ontwerpers worden afgebeeld.

Design voor de echte wereld

Het tweede deel gaat dan weer dieper in op zijn belangrijkste naslagwerk ‘Design for the Real World’. Dat boek hekelt onder meer dat design steevast is gemaakt voor hetzelfde type mensen. Maar niet iedereen is even klein of groot of heeft dezelfde lichaamsbouw. Ook mensen met een beperking worden vaak vergeten. Het werk werd gepubliceerd in 1970, maar is vijftig jaar later nog steeds actueel.

Tenslotte focust de tentoonstelling op ie principes die voor Papaneks werk zo belangrijk waren en hoe ze vandaag door hedendaagse designers worden toegepast. Het geheel dompelt de bezoeker volledig onderin de theorieën van Victor Papanek, die vandaag meer dan ooit relevant blijken te zijn.

De tentoonstelling kadert in de opening van het vernieuwde Z33 – House for Contemporary Art, Design and Architecture en is te zien tot en met 24 mei in C-mine.