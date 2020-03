Expo over Victor Papanek bezoeken in coronatijden? Doe het nu vanuit de luie zetel ENL

30 maart 2020

09u31

Bron: C-mine 0 Genk De expo De expo ‘Victor Papanek: The Politics of Design’ mocht niet baten. Na de opening van de tentoonstelling op 10 maart gooide de coronacrisis al snel roet in het eten. Nu zorgt C-mine ervoor dat je kan binnenkijken in de exporuimtes, zonder je huis te verlaten.

Op 10 maart opende de expo over Victor Papanek de deuren. Niet veel later sloot het complex vanwege corona. Het Energiegebouw van C-mine ligt er verlaten bij. Ook de expodeuren van de Vitra-tentoonstelling ‘Victor Papanek: The Politics of Design’ blijven nog even gesloten. Toch wil C-mine het verhaal van de designer én activist brengen, virtueel weliswaar.

Aan de hand van twee video’s leer je Papanek en zijn werk kennen. De stem van Lieven Trio walst je door de exporuimtes heen. De eerste video werpt kort een blik op de tentoonstelling.

Zegt de naam Victor Papanek je niet veel? Dan is het goed om eerst kennis te maken met zijn spraakmakende boek ‘Design For The Real World’. Dat kan aan de hand van een tweede filmpje.