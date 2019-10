Expo ‘Ik en mijzelf’ vanaf vrijdag te bezichtigen in de Genkse stadsbibliotheek Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

09u20 0 Genk Toon Tellegen en Ingrid Godon stellen op vrijdag 25 oktober hun nieuwe publicatie ‘Ik en mijzelf’ voor in de Genkse stadsbibliotheek.

In het boek geeft het artistieke duo een eigen kijk op het ‘ik’. Tellegen zorgde voor poëtische teksten, terwijl Godon de bijhorende portretten voor haar rekening nam.

Gastvrouw en literair journaliste Jelle Van Riet zal vrijdagavond met het duo in gesprek gaan. Na het interview zullen Ingrid Godon en Toon Tellegen de tentoonstelling met de tekeningen uit het boek openen.

Geïnteresseerden zijn welkom op vrijdag 25 oktober in de Genkse stadsbibliotheek vanaf 19.30 uur. De tentoonstelling loopt nog tot en met 30 november in Genk en zal daarna nog te zien zijn op verschillende locaties in Vlaanderen en Nederland. Zowel het evenement als de tentoonstelling zijn gratis toegankelijk.