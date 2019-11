Expeditie Wondergrond op C-mine opnieuw vaste waarde tijdens herfstvakantie: 80% van bezoekers kwam van buiten Genk Lien Vande Kerkhof

04 november 2019

12u01 0 Genk De zesde editie van de bloedstollende expeditie Wondergrond op C-mine lokte maar liefst 8.931 bezoekers. “Daarmee bereikten we net niet de maximumcapaciteit van 9.000 mensen”, zegt een tevreden schepen van Toerisme Toon Vandeurzen. “Met minder reclamemiddelen bereiken we toch een 60-tal mensen meer dan vorig jaar. Wondergrond ontpopt zich daarmee tot vaste waarde tijdens de herfstvakantie.”

De verhalende avonturentocht met dans en spektakel in de oude mijngangen lokte met een aandeel van 20 procent lang niet enkel Genkse gegadigden. Kinderen, ouders en andere liefhebbers kwamen ook grotendeels uit Hasselt (10%), gevolgd door Houthalen (5%), Zonhoven (5%) en Maasmechelen (5%). “Maar we kregen zelfs enkele honderden bezoekers uit Nederland en van de Belgische kust over de vloer”, zegt schepen Vandeurzen. “Omdat 90 procent van de bezoekers hun kaartjes online aanschafte, konden we hun afkomst traceren, met deze interessante analyse als resultaat. Genk is duidelijk een populaire toeristische trekpleister.”