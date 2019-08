Ex-vriend vermoorde Luana weer in de cel na confrontatie met familie: “Ik maak u allemaal kapot” Marco Mariotti

28 augustus 2019

07u52 10 Genk Emrah T., één van de verdachten in de moordzaak op de Genkse Luana Romagnoli, heeft maandagavond een confrontatie gehad met de nonkel van Luana. Emrah T. stampte de gsm uit de hand van de man, en bedreigde hem met de dood. Hij zit sinds gisterenmiddag in de cel.

Het blijft serieus rommelen in de moordzaak op Luana Romagnoli. In juni 2017 werd de 25-jarige Luana Romagnoli doodgestoken in Genk-centrum. Tot een maand na de feiten bleek de ex-vriend van het slachtoffer, Emrah T., aangeduid als hoofdverdachte, maar de raadkamer liet hem vrij. Sindsdien loopt hij als een vrij man rond. Maar de man blijft het bont maken.

Zo kwam het maandagavond tot een confrontatie in Genk-centrum met de nonkel van Luana. “Hij had net gedaan met werken in een brasserie op het stadsplein, toen hij richting de wagen wandelde”, doet de familie van Luana het verhaal. “Onderweg zag hij Emrah samen met een vriend zitten op een bankje. Hij riep wat woorden in het Turks naar de nonkel van Luana.”

Gsm

Het kwam tot een confrontatie waarbij de gsm van de nonkel uit zijn handen werd gestampt door Emrah T. “Hij weigerde die op te rapen, en bleef schelden en dreigen dat hij iedereen van de familie kapot zou maken. De vriend die bij hem zat heeft de gsm toen teruggegeven aan de nonkel van Luana, en aangemaand tot kalmte. Daar is het bij gebleven."

Maar de familie van Luana is meteen daarop aangifte gaan doen bij de lokale politie. Zij maakten alles over naar het parket, dat overging tot arrestatie en een aanhouding. “Ik kan bevestigen dat mijn client weer in de cel zit", zegt zijn advocaat Frank Scheerlinck. “Over de exacte omstandigheden weet ik niets, ik werd zonet verwittigd door zijn partner. Woensdag of ten laatste donderdag zal ik hem bijstaan bij een verhoor, maar meer kan ik niet verklaren. Als blijkt dat het inderdaad tot een confrontatie kwam, is dat niet slim.” Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer.

Assisen

Het is niet de eerste keer dat Emrah T. en de familie van Luana met elkaar in de clinch liggen sinds hij op vrije voeten is. Volgens de familie is het onbegrijpelijk dat Emrah T. al twee jaar vrij mag rondlopen in afwachting van zijn assisenproces. Officieel zou zijn vriendin de messteken hebben toegediend, maar de familie is altijd blijven volhouden dat zijn aandeel even groot is in het hele verhaal. Volgens zijn advocaat is Emrah T. onschuldig over de hele lijn, maar zal hij zeker naar zijn proces komen, dat wellicht in het najaar pas van start gaat.

Anastasia N. draagt een enkelband en woont nog steeds bij haar moeder in Luik, waar ook haar kindje verblijft. Dat had ze op het moment van de feiten bij zich in een koets. Ook Luana had die dag de kleine Aaliyah bij haar. Emrah T. is van beide meisjes de vader.