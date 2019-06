Ex-vriend van vermoorde Luana Romagnoli terug in de cel Marco Mariotti

30 juni 2019

15u15 3 Genk Genkenaar Emrah T. zit sinds vrijdag in de Hasseltse gevangenis. Het parket wil hem voor het hof van assisen krijgen voor betrokkenheid op de moord op Luana Romagnoli. In afwachting daarvan zit hij in de cel en krijgt hij volgende week een enkelband. “Maar hij is niet meer dan een getuige, een enkelband is totaal overbodig", zegt zijn advocaat.

In juni 2017 werd de 25-jarige Luana Romagnoli doodgestoken in Genk-centrum. Ze had haar dochtertje Aaliyah bij zich en werd belaagd door haar ex-vriend Emrah T en diens toenmalige nieuwe vriendin Anastasia N. Tot een maand na de feiten bleek Emrah T., aangeduid als hoofdverdachte, maar de raadkamer liet hem vrij. Sindsdien loopt hij als een vrij man rond en werden alle pijlen gericht op Anastasia N. Zij zou de dodelijke messteken hebben uitgedeeld.

Hasselt

Het parket wil Emrah T. en Anastasia N. voor het hof van assisen brengen op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Luana Romagnoli (25) uit Genk. Anastasia N. draagt al een enkelband. En nu zit ook Emrah T. weer in de cel. “Hij was vrijdag in Hasselt op pad met zijn nieuwe vriendin, en werd plots door de politie van straat geplukt", vertelt zijn advocaat Frank Scheerlinck.

“Onbegrijpelijk. De onderzoeksrechter liet hem al een maand na de feiten vrij, en is daar ook nooit meer op terug gekomen. Men weet ook al langer wie de messteken uitdeelde: niét mijn cliënt. Hij moet naar mijn mening énkel als getuige worden opgeroepen in dit verhaal. Maar er kan geen sprake zijn van mededaderschap.”

Familie is opgelucht

Emrah T. zit nu in de Hasseltse gevangenis sinds vrijdag en krijgt ten vroegste maandag of dinsdag een enkelband. Op die manier is er geen mogelijkheid tot vlucht. “We zijn opgelucht dat we nu zeker zijn dat hij het proces zal moeten bijwonen”, reageert de familie kort. “Verder hebben we alle vertrouwen in het gerecht.”

Anastasia N. verblijft nog steeds bij haar moeder in Luik, waar ook haar kindje verblijft. Die had ze op het moment van de feiten bij zich in een koets. Ook Luana had die dag de kleine Aaliyah op de arm. Zij verblijft sindsdien bij een pleeggezin. Emrah T. is van beide meisjes de vader.