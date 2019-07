Ex van vermoorde Luana Romagnoli toch weer op vrije voeten MMM

13 juli 2019

10u28 0 Genk De ex-vriend van de vermoorde Luana Romagnoli is dan toch weer op vrije voeten. Eind juni eiste het parket nog dat hij in de cel zou zitten in afwachting van het assisenproces. Maar zijn advocaat kreeg hem vrij. Emrah T. kreeg wel voorwaarden opgelegd. De familie is gedegouteerd.

Het parket wil Emrah T. en Anastasia N. - die al een enkelband draagt - voor het hof van assisen brengen op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Luana Romagnoli (25) uit Genk. Ook Emrah T. kreeg een enkelband sinds eind juni, maar zijn advocaat ging in beroep. “De onderzoeksrechter liet hem destijds een maand na de feiten vrij, en is daar ook nooit meer op terug gekomen. Men weet ook al langer wie de messteken uitdeelde: niét mijn cliënt.” In beroep kreeg de man gelijk, maar Emrah T. kreeg wel strenge voorwaarden opgelegd.

Hij zal zich nog steeds moeten verantwoorden voor het hof van assisen. “Maar hij moet naar mijn mening énkel als getuige worden opgeroepen in dit verhaal. Er kan geen sprake zijn van mededaderschap”, vindt zijn advocaat nog.

De familie van Luana is naar eigen zeggen gedegouteerd en betreurt de gang van zaken bij het gerecht. Eerder verklaarden ze opgelucht te zijn dat Emrah T. zéker zou moeten opdagen bij het assisenproces omwille van die enkelband.

In juni 2017 werd de 25-jarige Luana Romagnoli doodgestoken in Genk-centrum. Ze had haar dochtertje Aaliyah bij zich en werd belaagd door haar ex-vriend Emrah T. en diens toenmalige nieuwe vriendin Anastasia N. Tot een maand na de feiten bleek Emrah T. de hoofdverdachte te zijn, maar de raadkamer liet hem vrij. Sindsdien liep hij als een vrij man rond en werden alle pijlen gericht op Anastasia N. Zij zou de dodelijke messteken hebben uitgedeeld.