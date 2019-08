Ex van vermoorde Luana Romagnoli blijft in de cel MMM

30 augustus 2019

20u05 0 Genk E mrah T. de ex van de vermoorde Luana Romagnoli blijft in de cel. Dat besliste de raadkamer vrijdag.

Emrah T. wordt verdacht van betrokkenheid op de moord van zijn eigen ex-vriendin in het centrum van Genk twee jaar geleden. De man werd echter vrijgelaten. Zijn toenmalige nieuwe vriendin Anastasia N. zou de messteken hebben toegediend.

Sindsdien kwam het al tot enkele confrontaties tussen Emrah T. en de familie van Luana, zoals afgelopen maandag met haar nonkel. Emrah T. stampte de gsm van de man uit zijn handen, en bedreigde hem. De familie deed aangifte en de politie ging langs bij hem. Officieel werd hij opgepakt en aangehouden voor drugsbezit.

Eerder wilde het parket hem al aanhouden in afwachting van het proces omtrent de moord. Hij kwam toen weg met een enkelband en later zelfs met volledig vrijheid. “Mijn cliënt zal als een vrije man opdragen aan zijn proces", zei zijn advocaat toen. Nu zit hij alsnog voor een maand in de cel. Eind september verschijnt hij weer voor de raadkamer.