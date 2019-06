Ex-schepen Ali Caglar is voorzitter van Turkse Rangers LXB

24 juni 2019

12u00 0 Genk Voormalig schepen van Openbare Werken en Sport Ali Caglar (CD&V) is een nieuwe uitdaging aangegaan. Hij is voorzitter geworden van de Turkse Rangers, een voetbalclub uit Genk. "Ik wil iets betekenen voor de club, de spelers, en de jeugd", zegt hij.

Ali Caglar mag tot nader orde geen politiek mandaat meer opnemen. Hij werd in juni vorig jaar voor de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld voor valsheid in geschrifte en passieve corruptie. In september wordt z'n zaak in beroep behandeld. Nu heeft hij dus een nieuwe job. Hij werd gevraagd voorzitter te worden van Turkse Rangers, een voetbalclub waar naast Turkse ook spelers van andere nationaliteiten voetballen. "Geen betaalde functie", zegt Caglar die een jaar lang een uittredingsvergoeding krijgt, omdat hij 18 jaar schepen is geweest. Er is één voorwaarde: hij mag geen betaald werk doen, anders verliest hij z'n vergoeding.

De nieuwe uitdaging die hij aangaat, is niet van de poes. "Ik wil iets betekenen voor de club, de spelers, en de jeugd", legt hij uit. "De club zocht een verbindende figuur die de club doet heropleven. Ik wil de club terug op de rails zetten. Centraal hierbij staat de missie om jongeren aan te spreken."

Ook thuis kruipt Ali Calgar in een andere rol. "Ik heb geen betaalde job, ik ben huisvader. Ik onderhoud de tuin en maai het gazon. Daar had ik vroeger geen tijd voor." En de toekomst? "Ik ben in een vorig leven leraar geweest, ik kan terug naar het onderwijs. Of ik ooit terug in de politiek ga? Daar spreek ik me niet over uit."

(LXB)