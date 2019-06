Ex-schepen Ali Caglar is voorzitter van Turkse Rangers: “Voetbalclub weer op de rails zetten” Redactie

23 juni 2019

16u55 0 Genk Voormalig schepen van Openbare Werken en Sport Ali Caglar (CD&V) is een nieuwe uitdaging aangegaan. Hij is voorzitter geworden van de Turkse Rangers, een voetbalclub uit Genk. “Ik wil iets betekenen voor de club, de spelers, en de jeugd”, zegt hij.

Ali Caglar mag tot nader orde geen politiek mandaat meer opnemen. Hij werd in juni vorig jaar voor de correctionele rechtbank in Tongeren veroordeeld voor valsheid in geschrifte en passieve corruptie. Hij liet een factuur voor z’n kiescampagne betalen door een Nederlandse firma. Hij gaf die niet aan. Volgens de regelgeving moet hij dat melden bij de hiervoor bevoegde instantie. In september wordt z’n zaak in beroep behandeld. “Ik blijf erbij, ik ben onterecht veroordeeld”, zei Ali Caglar eerder al.

Door z’n politieke loopbaan van meer dan 20 jaar in Genk liep één rode draad: z’n inzet voor de mensen en de betekenis ervan voor de samenleving. Dat blijft zo, nu hij een nieuwe job heeft. Hij werd gevraagd voorzitter te worden van Turkse Rangers, een voetbalclub uit Genk waar naast Turkse ook spelers van andere nationaliteiten voetballen. “Geen betaalde functie”, zegt Ali Caglar die een jaar lang een uittredingsvergoeding krijgt, omdat hij 18 jaar schepen is geweest. Er is één voorwaarde: hij mag geen betaald werk doen, anders verliest hij z’n vergoeding.

Uitdaging

De nieuwe uitdaging die hij nu aangaat, is niet van de poes, zo blijkt. “Ik wil iets betekenen voor de club, de spelers, en de jeugd”, legt hij uit. “De club zocht een verbindende figuur die de club doet heropleven. Turkse Rangers bestaat 30 jaar. Het is een gevestigde waarde in Genk, en een mooi voorbeeld van integratie. Het is een warme club waar nog veel moet gedaan worden. Of ik een crisismanager zal zijn? Een aantal pleinen liggen er verwaarloosd bij. Het gras is niet meer gemaaid. Het onkruid groeit hard. Ook aan de infrastructuur moet gewerkt.”

Ali Caglar wil als voorzitter nog andere doelen nastreven. “Ik wil de club terug op de rails zetten. Centraal hierbij staat de missie om jongeren aan te spreken. Het is m’n bedoeling om de jeugd een perspectief te geven, en sport is daarbij een belangrijk middel. Ik focus terug op een aantal waarden: respect, en jongeren attitudes bijbrengen. Iedereen die op de club komt, moet er zich kunnen thuisvoelen. Momenteel leeft de club niet, het is m’n ambitie Turkse Rangers als vanouds terug te laten schitteren. Dat ze opnieuw een rol van betekenis speelt in Genk.”

Huisvader

Ook thuis kruipt Ali Calgar in een andere rol. “Ik heb geen betaalde job, ik ben huisvader. Ik onderhoud de tuin en maai het gazon. Daar had ik vroeger geen tijd voor. Ik poets, en ik kook af ten toe. M’n vrouw deed het huishoudelijk werk. Het is nu m’n beurt iets voor haar terug te doen. Het doet nog altijd pijn dat ik veroordeeld ben, ik heb nu een ander leven.” En de toekomst? “Ik heb nog een half jaar om naar ander werk uit te kijken”, aldus Caglar. “Ik ben in een vorig leven leraar geweest, ik kan terug naar het onderwijs. Of ik ooit terug in de politiek ga? Daar spreek ik me niet over uit.”