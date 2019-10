Europese koren nemen het tegen elkaar op tijdens Internationale Koorwedstrijd op C-mine Lien Vande Kerkhof

03 oktober 2019

08u13 0 Genk De prachtige site van C-mine wordt dit weekend het decor van de vijftiende editie van de Internationale Koorwedstrijd. “Genk zal overspoeld worden door zangkoren uit alle hoeken van Europa, van Kosovo tot Slowakije, voor een meerdaags festival”, zegt mede-organisator Christiane Janssens. “Er zijn bovendien ook drie Vlaamse koren geselecteerd. Dat is een duidelijke indicator van al het talent dat we op eigen bodem hebben.”

Het concept is eenvoudig: Limburg verwarmt zich om de twee jaar met stemmen van over heel de wereld, van België tot Kroatië en van Rusland tot Indonesië. “Dat we ons dit jaar tot Europa beperken, heeft te maken met een wijziging in de organisatie”, legt Janssens uit. “We moesten immers van locatie veranderen en verhuisden van onze traditionele stek in Maasmechelen, waar de wedstrijd al sinds 1987 plaatsvond, naar C-mine Genk in hartje Limburg. Niet dat we daar rouwig om zijn, dit is een droomlocatie.”

The King’s Singers

Samen met artistiek directeur Marie-Rose Van Gerven en voorzitter Jos Venken zet Janssens al jaren haar schouders mee onder de wedstrijd. “En het is véél meer dan een wedstrijd”, vervolgt ze. “Op de openingsavond is er een concert van het wereldbefaamde sextet ‘The King’s Singers’, die de volgende dag een masterclass geven op C-mine. Op zaterdag nemen de acht koren het tegen elkaar op met een verplicht programma dat onder andere bestaat uit werk van de Vlaamse componist Jan Van der Roost. Op zondag krijgt iedereen ten slotte de kans om een eigen repertoire te brengen. Op basis van de optelsom van zaterdag en zondag kiest een internationale jury de laureaten.”

Gastgezinnen verspreid over heel Limburg

Blijft de vraag: waar krijgen al die Europese koorleden zo lang onderdak? “Dat is misschien wel het leukste onderdeel van de wedstrijd”, zegt Janssens enthousiast. “De koorleden logeren tijdens het festival bij gastgezinnen verspreid over heel Limburg. Het is de bedoeling dat ze op zaterdag 5 oktober ook een concert geven in hun gastgemeente.”

Info en tickets: https://www.koorenstem.be/nl/project/internationale-koorwedstrijd-vlaanderen-2019.