Erfgoedfilm rakelt verleden op van steenkoolsite Winterslag Emily Nees

07 juli 2020

09u19 0 Genk In C-mine is vanaf nu een kortfilm te zien die de geschiedenis van Winterslag vertelt. De video duurt 8 minuten en is gemaakt door productiehuis Borgerhoff & Lamberigts. “Je daalt mee af in de oudste steenkoolmijn van Limburg én ontdekt hoe eerst steenkool en nu creativiteit wordt ontgonnen”, vertelt schepen van Cultuur Aniek Nagels (CD&V).

In de film, die gratis te bekijken is in het Energiegeboiw, worden onder meer archiefbeelden getoond van de erfgoedcel Mijn-erfgoed, het Emile Van Dorenmuseum, de Heemkring Heidebloemke en het Mijnmuseum Beringen. Het verhaal start en eindigt in het Energiegebouw van C-mine, dat tot op de dag van vandaag nog steeds de blikvanger vormt van de site.

Geschiedkundige duiding

“In de mijn van Winterslag komt er tussen 1914 en 1988 maar liefst 66,6 miljoen ton steenkool naar boven. In 1992 sluit de laatste mijn en begint Limburg aan de reconversie van de mijnsites”, zegt schepen van Toerisme Toon Vandeurzen (CD&V).

“We merkten dat veel bezoekers van C-mine nood hadden aan geschiedkundige duiding van de site. De erfgoedfilm vult die nood grotendeels in,” zegt schepen van Toerisme Toon Vandeurzen (CD&V). “De rijke geschiedenis, met alle hoogtes en laagtes, is immers onlosmakelijk verbonden met het Genkse DNA. We vinden het bijvoorbeeld nog steeds terug in de Vennestraat die zich in de jaren ‘40 ontwikkelde met een bloeiende handel van multiculturele restaurants en winkeltjes. Vandaag profileert de Vennestraat zich als de straat van de zintuigen.”

“Ook C-mine toont hoe respect voor het industriële verleden hand in hand gaat met hedendaagse, artistieke bedrijvigheid”, vervolgt schepen Nagels. Sinds 2005 vormt het een creatieve site met een bezoekersonthaal, cultuur- en designcentrum, de C-mine expeditie en de C-mine Crib voor start-ups. “Vandaag is C-mine niet meer weg te denken uit Genk. Met 1 miljoen bezoekers per jaar is het een creatieve hotspot geworden.”