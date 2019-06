Er stroomt opnieuw proper water door natuurgebied De Maten LXB

12u00 0 Genk Er vloeit weer proper water naar de Maten in Genk, een natuurgebied van 560 hectare. De Schabeek werd losgekoppeld van de Stiemer, waardoor er geen rioleringswater meer in het gebied terecht komt.

Bij zware regens raakte de Stiemer met water uit de riolering vervuild met als gevolg dat ook de vijvers in de Maten verontreinigden. “De Schabeek heeft nu een eigen bedding waardoor zuiver water naar de Maten kan stromen”, legt Thomas Lemmens uit. Om het gebied toegankelijker te maken werd ook een nieuw wandelpad aangelegd: het houten knuppelpad over een moeras en een nieuw fietspad langs de Stiemer zijn de blikvangers. Blikvanger hierbij is het houten knuppel pad dat over een moeras loopt.

Met die ingrepen werd een eerste fase van het landinrichtingsplan Slagmolen afgerond. In een tweede fase krijgt de Slagmolen een nieuwe, nog te bepalen bestemming en wordt de directe omgeving heringericht. Architecte Lotte Luykx zoekt uit wat de mogelijkheden zijn. “Rond de molen kan bijvoorbeeld een plein met parking aangelegd worden met onthaalpunt met informatie over de Maten”, verduidelijkt ze. “In gebouw zelf kan een B&B of een horecazaak komen, al is het ook een optie de molen opnieuw te laten malen.”