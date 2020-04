Enkel in de voormiddag druk in Genker Plantencentrum: “Het personeel dat op de parking stond, trekt momenteel onkruid uit” Emelie Wojcik

18 april 2020

12u27 3 Genk Afgelopen week kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat tuin- en doe-het-zelfzaken op zaterdag hun deuren weer mochten openen. In het Genker Plantencentrum leidde dat enkel op zaterdagochtend tot drukte. “Maar de klanten kochten gericht en waren al snel weer weg”, zegt zaakvoerder Bart Hiemeleers tevreden.



Al om half acht zaterdagmorgen stonden klanten aan te schuiven voor het Genker Plantencentrum. “Opvallend, want wij openen onze deuren normaal gezien pas om negen uur. Uiteindelijk besloten we om de winkel twintig minuten eerder te openen. Achteraf bleek dat de beste beslissing. Momenteel is het terug rustig in de winkel.”

Maar het was nochtans even alle hens aan dek. Op het drukste moment waren anderhalve parkings van de vijf gevuld met auto’s, goed voor een tachtigtal klanten. “Toch is het hier normaal gezien vijf keer drukker, dus we hadden de situatie wel onder controle. De klanten kwamen dan ook gelukkig alleen, ik heb geen kind of hond gezien. Bovendien kochten ze gericht en betaalden de meesten met bancontact waardoor ze snel weer buiten stonden. Ik ben blij verrast dat iedereen zich zo goed aan de maatregelen houdt.”

Hiemeleers en zijn team waren al weken een eventuele heropening aan het voorbereiden. Zo kreeg het personeel bijscholing om een vlotte en veilige heropening te garanderen. Uiteindelijk werden zaterdagmorgen vijftig personeelsleden aan het werk gezet. “Dat bleken er twintig te veel”, lacht Hiemeleers. “Maar dat is niet erg. Ik ben liever overbemand dan onderbemand in deze situatie. Gelukkig kunnen alle personeelsleden zich alsnog nuttig bezighouden. Zo zijn er tien personen die nog de drukte op de parking regelden, momenteel het onkruid aan het uittrekken.”

Ook wat de veiligheidsmaatregelen betreft is Hiemeleers naar eigen zeggen goed voorzien. Zo wordt per gezin slechts één persoon met winkelkar toegelaten in de winkel en moeten parkeerwachters de drukte op de parking inperken. Daarnaast wordt ook in de winkel de nodige bescherming voorzien. “Onze kassamedewerkers beschermen we met plexiglas. Verder ontsmetten we voortdurend onze winkelkarren en voorzien we op verschillende plaatsen handgel. Verder hangen er in de hele zaak voldoende affiches om de klanten nog eens te herinneren aan de maatregelen.”