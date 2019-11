Energiecentrales Langerlo en hal B van Ford worden binnenkort (eindelijk) gesloopt Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

15u31 12 Genk De legendarische B-hal van de Ford-fabriek en de voormalige elektriciteitscentrale van Langerlo in Genk worden eindelijk bewerkt met de sloophamer. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir trekt bijna 4,5 miljoen euro uit om drie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Limburg klaar te maken voor nieuwe ontwikkelingen.

“Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten vormen vaak een smet op onze leefomgeving”, vindt minister Demir die 4.468.103 euro voorziet om op drie locaties in Limburg komaf te maken met verlaten bedrijfsinfrastructuur. “Ze staan soms jarenlang te verkommeren en trekken vaak vandalisme of krakers aan. Door mee te investeren in de opkuis van deze gebieden, activeren we deze verlaten sites terug en krijgen nieuwe ontwikkelingen alle kansen.”

Hal B Ford-site

Op de voormalige Ford-site gaat het om de sloop van hal B langs de Henry Fordlaan. Genk Green Logistics NV staat in voor de herontwikkeling van de zone en ontvangt daarvoor van minister Demir 1.231.591 euro. De afbraakwerken worden gegund aan het bedrijf Soil & Building Management bvba uit Landegem. Op de zone B komt een hoogwaardige logistieke investering van meer dan 120 miljoen euro, dat op termijn 1.500 jobs kan opleveren.

Langerlo

Daarnaast subsidieert de minister de sloop van de elektriciteitscentrale van Langerlo langs het Albertkanaal in Genk. Op het terrein van 22 hectare zullen nieuwe bedrijven een plaats krijgen, waaronder een nieuwe industriehal van 10.000 vierkante meter met geïntegreerde kantoren. Het project van LLG Management bvba uit Genk krijgt daarvoor 3.019.448 euro. De werken worden uitgevoerd door de firma THV Koole/Vanderstraeten uit Merksem.

Ook voor herontwikkelingen in de stad Dilsen-Stokkem trekt minister Demir middelen uit. Met een subsidie van 217.064 euro zal Vesite NV instaan voor de reconversie van een gedeelte van de bedrijfsgebouwen langs de Siemenslaan 12 op het bedrijventerrein van Lanklaar.