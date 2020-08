Emile van Dorenmuseum ontdekt meer dan 400 kunstenaars met Genk als muze Emily Nees

19 augustus 2020

12u06 0 Genk Het Emile Van Dorenmuseum houdt sinds 2010 een lijst bij van kunstenaars die Genk hebben bezocht. In de 19de en begin 20ste eeuw was het namelijk een populair oord voor schilders, fotografen en wetenschappers. Wat begon met 150 namen, wisten medewerkers en vrijwilligers aan te vullen tot meer dan 400.

Door de coronacrisis was het Emile van Dorenmuseum genoodzaakt om de opening van de expo RESET uit te stellen. Gevolg: meer tijd voor andere taken. De medewerkers en vrijwilligers doken daarom verder en dieper in het verhaal van het kunstenaarsoord Genk. Sinds 2012 houdt het museum namelijk een lijst bij van alle schilders en fotografen die actief waren in het station d’artistes Gen(c)k, van 1840 tot 1960. De lijst telde aanvankelijk een 150-tal namen. Ondertussen zijn dat er meer dan 400.

“Om het museum en zijn werking tijdens de lockdown onder de aandacht te houden, bedachten we de Facebookactie #geendagzonderkunst”, zegt conservator en kunsthistoricus Kristof Reulens. “Honderd dagen lang brachten we een ander verhaal over de geschiedenis van de kunstenaarskolonie die Genk ooit was. De reeks werd groot succes en dat hebben we geweten. De afgelopen maanden werden we bestookt met mailtjes met vragen en info. Met deze indrukwekkende index als resultaat.”

Kunstenaarsoord

Ook Aniek Nagels (CD&V), schepen van Cultuur, is zeer tevreden met de nieuwe informatie. “Dat Genk in de 19de eeuw een populaire plek was voor landschapschilders wisten we dus al, maar dat het er zoveel waren hadden we niet gedacht.”

“Wat de lijst vooral aantoont is dat het verhaal van Genk als een kunstenaarsoord veel groter en omvangrijker was dan reeds geweten. Ook kunnen we er nog veel andere informatie uit halen, zoals het belang van de spoorlijn die vanaf 1875 de postkoets verving om schilders uit grote steden als Luik en Antwerpen naar Genk te brengen.”

Genk is daarmee op dit moment de enige historische schilderslocatie in België die een dergelijk onderbouwd overzicht kan voorleggen. “De erkenning als historische kunstenaarskolonie door euroArt, het Europese netwerk van kunstenaarskolonies, kwam er dus niet zomaar”, aldus Reulens. “Als lid van eurArt wordt Genk in één adem genoemd met onder andere Barbizon, Domburg, Worpswede en Tervuren.”