Elke Genkenaar krijgt geschenkbon van 45 euro Emily Nees

01 oktober 2020

12u40 0 Genk Het stadsbestuur maakt 3 miljoen euro vrij om de lokale economie een duwtje in de rug te geven. Concreet kan elke Genkenaar rekenen op een waardebon van 45 euro, te besteden bij deelnemende handelszaken, diensten en horeca. De bon valt ten laatste begin november bij de inwoners in de brievenbus en zal gebruikt kunnen worden vanaf midden november.

“Het vooropgestelde doel is om een win-winsituatie te creëren: we geven onze Genkse gezinnen, waarvan er heel wat ook financieel getroffen zijn, een steuntje in de rug”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Maar door de 45 euro uit te keren in de vorm van een Genk-bon, te besteden in Genk zelf, vormt het tegelijkertijd ook een injectie van zo’n 3 miljoen euro in onze lokale economie en ons maatschappelijk weefsel.”

Elektronische kaart

De stad gaat gebruik maken van de Genkse geschenkbon om deze maatregel te concretiseren. Die bestond al, maar het systeem wordt momenteel vernieuwd. “We stappen af van de vorige geschenkkaart die niet zo handig was in gebruik”, geeft schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V) toe. “De nieuwe geschenkkaart zal werken zoals een bankkaart, waarmee je kan betalen in de winkel, in een horecazaak of voor diensten. Via een app kan je dan checken hoeveel geld er nog op de kaart staat.”

Als de gemeenteraad van oktober het toelagereglement goedkeurt, valt de geschenkbon begin oktober in de brievenbus van elke Genkenaar. “Om fraude te voorkomen, laten we een tweetal weken tussen de verzending en het opladen van de bonnen. Dat geeft iedereen de kans om het ons te melden mocht hij of zij geen bon gekregen hebben. Midden november laden we het bedrag op de kaarten en vanaf dan kunnen ze gebruikt worden”, aldus Dries.

“De mensen krijgen zes maanden de tijd om hun bon op te maken”, vervolgt Vandeurzen nog. “Het najaar is natuurlijk ook de periode bij uitstek waarin mensen vaak extra uitgaven hebben zoals voor cadeautjes, eten en drinken tijdens de feestdagen”, besluit de schepen.