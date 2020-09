Ekoshop start met leveringen en afhaalservice ENL

05 september 2020

08u33 0 Genk Ekoshop, gelegen aan de Hoevenzavellaan, rolt een takeaway en delivery service uit. De zaak start naar eigen zeggen met een online alternatief, naar aanleiding van de coronacrisis. “De omstandigheden zorgen ervoor dat afhaalmogelijkheden en levering aan huis een must zijn geworden”, klinkt het.

“Door de omstandigheden van de pandemie hebben we beseft dat afhaalmogelijkheden en levering aan huis een must zijn geworden. Om die redenene hebben we besloten om naast onze fysieke zaak een online webshop te openen. Zo kunnen klanten hun bestelling virtueel doorgeven en die vervolgens ophalen of thuis laten leveren.”

Verschillende producten

“We zijn ervan overtuigd dat mensen vaak eten bestellen, maar daarnaast willen wij ook andere producten online aanbieden. Is je lader van je smartphone bijvoorbeeld stuk of ben je op zoek naar een herlaadkaart om te gamen op je PlayStation? Dan kan je die spullen simpelweg in het winkelmandje plaatsen en daar afrekenen.”

De webshop gaat maandag 7 september van start. Neem voor meer informatie een kijkje op de Facebookpagina van Ekoshop Genk.