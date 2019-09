Einde Stiemermaand met prikkelende wandeling Lien Vande Kerkhof

27 september 2019

14u37 0 Genk Het sluitstuk van de Stiemermaand vindt zondag plaats. Tijdens de Stiemersensatie kunnen bezoekers op verschillende plaatsen verspreid in de vallei de Stiemervallei zien, proeven, ruiken, horen en voelen.

Met de Stiemertentoonstelling en heel wat andere activiteiten heeft de stad Genk heel september haar groene vallei gepromoot om zoveel mogelijk Genkenaren dit gebied te laten (her)ontdekken. Met deze wandeling sluit Genk de Stiemermaand feestelijk af. Deelnemers kunnen te voet vertrekken aan de Slagmolen of Thorpark en van daaruit de vallei afstappen. Dit is een wandeling van acht kilometer. Aan het eind staan er fietsen waarmee je terug naar het beginpunt kunt fietsen. Deelnemers krijgen een zoekkaart met een plannetje en een aantal vragen. In ruil voor een ingevulde zoekkaart krijgen ze een consumptiebon die ze op de route kunnen gebruiken bij een van de partners.