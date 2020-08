Eetcafé Reyski's verhuist naar andere locatie ENL

14 augustus 2020

13u42 0 Genk Reyski’s Food & Foot Café bevindt zich vanaf oktober in de Centrumlaan. Dat heeft de bekende Genkse zaak zelf bekendgemaakt op Facebook.

Het eetcafé van Dirk Reyskens is al sinds 2007 gelegen aan de zogenaamde ‘Place Misère’. Maar daar komt nu verandering in. “Nog welgeteld één maand kunnen jullie bij ons genieten op de huidige locatie in de Stationsstraat. 14 september zal onze laatste dag zijn op die plek”, staat er te lezen in het bericht. “Gemengde gevoelens, maar we zijn heel enthousiast om jullie begin oktober weer te mogen ontvangen in de Centrumlaan op nummer 36.”