Eerste Zomerkamp-concert na drie minuten volzet Emily Nees

06 juli 2020

13u17 0 Genk De gratis tickets voor het optreden van blackwave. zijn maandagochtend de deur uitgevlogen. Na slechts drie minuten waren alle plaatsen geboekt. De 200 gelukkigen kunnen donderdag plaatsnemen op het evenementenplein aan het jeugdcentrum Rondpunt 26.

Om klokslag 10.03 uur was het eerste Zomerkamp-concert volledig volzet. Dat bevestigt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen (CD&V). Het is dan ook niet verwonderlijk, want het Antwerpse hiphopduo blackwave. is erg geliefd bij jongeren.

De twee zakken donderdag af naar het centrum van Genk om een gratis optreden te geven op Zomerkamp, een alternatief voor de grote zomerevents. Omwille van corona zijn er slechts 200 mensen toegelaten.