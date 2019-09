Eerste balans na een weekend zonder openbare stationstoiletten Lien Vande Kerkhof

16 september 2019

18u47 0 Genk Weekend nummer één zonder openbare toiletten aan het Genkse station zit erop. Vorige week donderdag kondigde de NMBS aan dat de deuren van de zware dranghekken voortaan toe blijven na klachten over te veel drugs, te veel seks en vandalisme. Een ‘noodzakelijke’ maatregel die niet bij alle reizigers in goed aarde valt, die moeten op zoek naar een alternatief voor een snel toiletbezoek. Wij vroegen ons af of ‘eigenaars’ van aanpalende toiletten het afgelopen zonnige weekend een verschil opmerkten.

Schepen van de bibliotheek Anniek Nagels laat weten dit weekend niet opvallend veel meer toiletgebruikers te hebben verwelkomd in de Genkse bib. Al was er wel sprake van een ‘opstootje’ toen de NMBS reizigers vorige week doorverwees naar de stedelijke bibliotheek tegenover het station. “Zonder enige vorm van beraad kan dat natuurlijk niet de bedoeling zijn”, stelt Nagels. “Onze bib is geen openbaar toilet. Ondertussen heeft de NMBS ons echter een e-mail gestuurd met verzoek tot overleg. Omdat de toiletten niet louter gebruikt worden voor wat ze dienen wordt de problematiek natuurlijk verruimd. We zitten binnenkort samen om de situatie te bespreken.”

‘Junkies en alcoholverslaafden laten troep achter’

Bij Krok, het populaire croque-monsieur restaurant van Kaatje Goyens naast de bibliotheek, krijgen ze wel vaker niet-consumerende toiletbezoekers over de vloer. “Maar als dat bijvoorbeeld over ouders met kinderen die hoognodig moeten plassen gaat vinden wij dat helemaal geen probleem,” zegt Kaatje. “Al is het op sommige momenten wel moeilijker: zo sluiten de toiletten van de bibliotheek op zaterdag bijvoorbeeld al om vier uur en kan je in het stadhuis al vroeg op de dag niet meer terecht voor een toiletbezoek. Als daar binnenkort nog een heleboel treinreizigers met een volle blaas bijkomen kan het misschien wel té druk worden. Maar het hangt er toch vooral vanaf wie de gebruiker in kwestie is. Junkies en alcoholverslaafden laten vaak troep achter. En laat dat nu net de mensen zijn die ervoor zorgen dat de stationstoiletten niet meer gebruikt mogen worden… Benieuwd waar zij voortaan heengaan.”

Een andere zaak op een steenworp van het station is Brasserie 360. “Wij kregen afgelopen weekend niet opvallend meer treinreizigers over de vloer voor een toiletbezoek”, zegt eigenaar David Witteman. “Wel ontvangen we veel treinconducteurs en buschauffeurs die meestal ook een koffie consumeren. Misschien zien we die in de toekomst dus nog meer? Eigenlijk gaat onze bezorgdheid ook vooral over figuren die overlast bezorgen door druggebruik of alcohol. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij voortaan andere oorden opzoeken en naar hier komen."