Eén uniform GAS-reglement voor politie CARMA: “We verwachten 1.000 GAS-boetes per jaar” Marco Mariotti

29 november 2019

14u31 8 Genk Wie in de politiezone CARMA woont, kan voortaan een GAS-boete krijgen indien de regels overtreden worden. De stad Genk kent al meer dan 10 jaar een GAS-reglement, maar voor Oudsbergen en Bree is het nieuw. “Sluikstorten, zwerfvuil en overdreven snelheid kan zo meer bestraft worden", zegt burgemeester van Genk, Wim Dries.

Politieagenten die inbreuken vaststelden in de zone CARMA moesten voorheen goed opletten. De regels gelden overal hetzelfde, maar sluikstorten in Genk kon via een GAS-boete, terwijl dat in Bree via een gewone pv moest. Die vele verschillende regeltjes worden nu in één uniform reglement gegoten.

“Het gaat vooral om inbreuken waar de burgers zich zélf hard aan storen", zegt Jo Brouns (CD&V), burgemeester van Kinrooi. “Denk maar aan sluikstorten, zwerfvuil of vuur stoken. Politie en parket hebben de handen vol met ander werk, dus dat soort inbreuken kan worden bestreden met een GAS-boete.”

In de praktijk is de politie wel nog steeds bevoegd om dergelijke inbreuken vast te stellen, maar ze worden doorgespeeld aan twee onafhankelijke ambtenaren bij de stad Genk die alle GAS-boetes beoordelen. “Een soort GAS-rechters", zegt burgemeester Wim Dries. “We verwachten dat zij ongeveer 1.000 boetes per jaar zullen behandelen. De stad Genk klokte vorig jaar af op 470 boetes.”

Tot 350 euro

Tegelijk stelt elke gemeente binnen de politiezone een ambtenaar aan die ook inbreuken kan vaststellen en overmaken aan de ‘GAS-rechters’. In Bree zal een parkeerwachter die dubbele taak op zich nemen. “Elke gemeente focust op de problematiek in zijn gemeente. Vaak is dat zwerfvuil. Hoewel wanorde op privé-eigendom zoals autowrakken, verwaarloosde dieren of afval in tuinen daar ook zéker bij horen.”

GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro, maar in de praktijk schommelt het gemiddelde vaak tussen de 50 en 70 euro. “Dat geld wordt teruggevorderd naar de gemeenten, die natuurlijk ook de kosten voor hun rekening nemen. Winst maken we er niet op. Maar we merken dat de algemene overlast écht wel wordt teruggedrongen dankzij die boetes.”