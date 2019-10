Eén gewonde bij conflict onder Genk-supporters na match tegen Liverpool MMM

24 oktober 2019

09u19 0 Genk De wedstrijddag van de match tussen KRC Genk en Liverpool is rustig verlopen. Er vonden geen confrontaties plaats tussen de supportersgroepen, maar bij de Genk-supporters onderling kwam het wel tot een conflict. Eén persoon raakte gewond.

Met groot politievertoon kwam politie CARMA de veiligheid garanderen bij de match Genk-Liverpool. Zelfs vanuit Liverpool waren enkele politieteams ter plaatse. Het droneteam van Politie CARMA en het helikopterteam van de Federale Politie hielden vanuit de lucht alle gebeurtenissen en verkeersstromen nauwlettend in de gaten.

Een 1200-tal fans van Liverpool waren afgereisd naar Genk en omgeving. Een groot deel van hen verzamelde in de namiddag in het centrum van Genk, maar er werden geen incidenten gemeld of vastgesteld.

Banner Origi

Bij het begin van de wedstrijd werd in het bezoekersvak wel even een obscene banner uitgehangen, met een bewerkte afbeelding van speler Origi. De banner werd weggehaald door de politie. De verantwoordelijke supporter is geïdentificeerd en mag zich minstens aan een proces-verbaal verwachten.

Drie personen werden bestuurlijk gearresteerd. Twee van hen probeerden zonder ticket binnen te raken en één persoon was dronken. Tijdens de uitstroom aan het stadion raakte een man lichtgewond bij een conflict tussen Genk-supporters.

