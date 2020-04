EducaThor zet IT-helpdesk op poten voor Genkse leerlingen ENL

27 april 2020

10u02

Bron: Stad Genk 1 Genk EducaThor, de onderwijspoot van stad Genk in de T2-campus, heeft een helpdesk opgericht. Leerlingen kunnen er via WhatsApp terecht met al hun IT-problemen. Op die manier wil EducaThor helpen om het afstandsonderwijs in goede banen te laten lopen.

Om ervoor te zorgen dat elk kind afstandsonderwijs kan volgen in coronatijden, werd binnen Sociaal Huis Portavida een centraal meldpunt geïnstalleerd. Via dat meldpunt verdeelden Stad Genk en Vincentius Genk al een 120-tal laptops.

“De verdeling van de laptops en computers is mede mogelijk door de schenkingen van vele organisaties en Genkse burgers. Wij dragen hen hiervoor een warm hart toe”, aldus schepen Ria Grondelaers (CD&V). Ook de komende weken worden er nog laptops uitgedeeld.

Via WhatsApp

Maar niet iedereen is even digitaal vaardig. “Daarom heeft EducaThor samen met vrijwilligers een helpdesk geopend om de leerlingen bij te staan op digitaal vlak”, zegt schepen Anniek Nagels (CD&V). Jan Fabry (vrijwilliger CoderDojo), Bart Boelen (T2-campus) en Annelies Schrooten van EducaThor hebben de digitale helpdesk op minder dan een week tijd op poten gezet. Via WhatsApp kunnen leerlingen er terecht met al hun IT-gerelateerde problemen.

Ook studenten van de UCLL, PXL en Genkse verenigingen staan de komende weken klaar om kinderen en jongeren, mama’s en papa’s verder te helpen richting digitaal leren.