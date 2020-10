Ecopolis komt naar LABIOMISTA Emily Nees

08 oktober 2020

16u09 1 Genk Ecopolos ziet er dit jaar een beetje anders uit. Zo gaat het evenement dat draait rond duurzaamheid niet enkel door in het Brusselse Kaaitheater, maar kunnen geïnteresseerden ook terecht in CC ’t Schaliken in Herentals en LABIOMISTA in Genk.

Voor het eerst sinds het ontstaan van het jaarlijks evenement, kiest de organisatie van Ecopolis naast haar vaste hub in het Kaaitheater voor bijkomende satelliet-locaties. LABIOMISTA is één van hen en krijgt een eigen programma. Wat we zoal kunnen verwachten? Een debat in Vanmechelens studio met milieufilosoof Glenn Deliège, president van de EUROPARC-federatie Ignace Schops en Lara Klaassen, directeur van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Ook op het programma: een livestream van het debat ‘Het dier ontmoeten’ vanuit het Kaaitheater en een lezing van Koen Vanmechelen. Nadien krijgen de bezoekers nog een kijk in het atelier van de kunstenaar en zullen ze een wandeling doen in het Cosmopolitan Culture Park van LABIOMISTA.

Vanmechelen kijkt er alvast naar uit. “Ecopolis past dan ook perfect binnen wat we met LABIOMISTA en onze doe-denktank OpUnDi Genk willen realiseren. We willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle soorten van deze wereld en hopen met nieuwe ideeën te komen voor een duurzame samenleving.”

Wie meer informatie wenst over het evenement, kan terecht op de website van Ecopolis.