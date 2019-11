Duizenden boeken voor slechts 1 euro te koop ten voordele van 11.11.11 Lien Vande Kerkhof

05 november 2019

08u12 0 Genk Boekenwormen opgelet: ook dit jaar kan je snuisteren in de tweedehands boekenverkoop ten voordele van 11.11.11. Tijdens de feestelijke opening op vrijdag 8 november scoor je leuke boeken voor slechts 2 euro en de daarop volgende dagen zelfs maar voor de helft van de prijs. Wie altijd al droomde van een rijk gevulde boekenkast kan uitgebreid zijn slag slaan.

Voor de tiende keer op rij organiseert Noord-Zuid Genk een tweedehands boekenverkoop in de Genkse bibliotheek en gaat de opbrengst integraal naar 11.11.11. “Vorig jaar werden er tussen de 6.000 en 7.000 boeken verkocht”, klinkt het bij de stadsdiensten die het evenement ondersteunen. Een optelsom in euro’s die kan tellen...

Zelf een boek doneren

De bibliotheek schenkt duizenden oude boeken. “Maar iedereen die zich geroepen voelt, mag zijn oude boeken aan de tweedehands verkoop schenken", luidt de boodschap. Naast het verzamelen van een mooie opbrengst, krijgen boeken zo ook een tweede leven.

‘Changemakers’

De nieuwe 11.11.11-campagne ‘Changemakers’ zet al de helden in het zuiden op een voetstuk. “Dit jaar gaan we met de campagne naar het hart van 11.11.11: we zetten changemakers wereldwijd op een voetstuk. Om te voorkomen dat hun beweegruimte om verandering te realiseren nog kleiner wordt, zullen er met de opbrengst middelen worden vrijgemaakt.

De boekenverkoop vindt vanaf vrijdag plaats in zaal De Ontdekking van de Genkse bibliotheek.