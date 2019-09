Duivenbond de Eendracht Genk viert 100ste verjaardag Lien Vande Kerkhof

30 september 2019

21u13 0 Genk Duivenbond De Eendracht Genk viert komend weekend zijn 100-jarig bestaan. Voor honderden Genkenaren was duivensport een hobby die ze de voorbije eeuw met veel passie beleefden. De vereniging wordt op zaterdag 5 oktober ontvangen in het stadhuis, waarna er een feestmaal volgt.

De Eendracht Genk gesticht werd vlak na de eerste wereldoorlog gesticht en is daarmee een van de oudste duivenverenigingen in Limburg. De populariteit van de duivensport scheerde decennia lang hoge toppen, maar kent de laatste jaren een sterke terugloop in ledenaantallen. Naast De Eendracht Genk is er in Waterschei ook een duivenbond actief. Genk en Waterschei hebben naast hun eigen competitie een samenwerking die het mogelijk maakt de krachten van alle Genkse duivenmelkers te bundelen en die van hun duiven met elkaar te meten.