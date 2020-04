DSM-medewerkers staan teambuidingpremie af en schenken samen 10.000 euro aan ZOL ENL

29 april 2020

19u12

Bron: ZOL 0 Genk Enkele medewerkers van chemiebedrijf DSM in Genk brachten woensdag een bezoekje aan Ziekenhuis Oost-Limburg. Ze maakten daar bekend dat ze hun eigen teambuildingpremie afstaan aan het zorgpersoneel, goed voor zo’n tienduizend euro in totaal.

“We zijn naar hier gekomen om een donatie te doen aan het verplegend personeel van de Covid-afdeling”, vangt Ruud Jacobs aan, site director van DSM in Genk. “Onze medewerkers hebben zelf besloten om het jaarlijkse teambuildingbudget van 45 euro per persoon te schenken aan de mensen die zich vandaag de dag heel hard inzetten.” In totaal hebben 220 personeelsleden hun premie afgestaan, wat neerkomt op een totaalbedrag van 10.125 in euro. Hiermee kunnen de zorgverleners later een leuke teambuilding organisaren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.