Drugsdealer afgemaakt met 52 messteken: Roberto S. (38) staat voor hof van assisen voor doodslag Verdachte schuift schuld in schoenen van Italiaanse maffia VCT

31 mei 2019

15u49 0 Genk Op 28 maart 2012 werd Antonio ‘Toni’ Danti, een 60-jarige Italiaanse Genkenaar die bekend stond als drugsdealer, met 52 messteken doodgestoken in zijn appartement aan de Vennestraat in Genk. Zijn 12-jarige dochter vond hem helemaal bebloed op het bed in zijn slaapkamer. Op basis van getuigenverklaringen en vaststellingen van deskundigen kwam Roberto S. (38) in beeld als verdachte. Zelf ontkent de dertiger de doodslag. Volgens hem had de Calabrese maffia het op ‘Toni’ gemunt na een ripdeal. Vanaf 7 juni moet Roberto S. zich voor het hof van assisen in Tongeren verantwoorden.

Na een anonieme melding over een moord in de Vennestraat in Genk, trok een interventieploeg van de politiezone GAOZ op 28 maart 2012 rond 13 uur naar het appartement van Antonio ‘Toni’ Danti. Op straat werden de politieagenten opgewacht door de 12-jarige dochter van Toni, samen met de man die de politie had verwittigd. Het meisje had haar vader even voordien zelf gevonden op het bed in de slaapkamer van hun appartement, net nadat ze met haar moeder P. was thuis gekomen.

Zoontje verloren

P. had op dat ogenblik al 26 jaar een relatie met Toni, maar die was officieel nog gehuwd met zijn echtgenote J., waar hij in 1972 mee getrouwd was. Twee jaar voor de feiten had hij de echtelijke woonst verlaten.

Volgens zijn dochter uit zijn eerste huwelijk was het bij haar vader Toni, die in zijn jongere jaren geregeld aan de haal ging met de vrouwen van andere mannen en het niet zo nauw nam met de huwelijkse trouw, helemaal misgelopen toen hij in 1988 zijn 9-jarige zoon had verloren in een dramatisch verkeersongeval. De jongen werd aangereden door een auto terwijl hij samen met zijn moeder de straat overstak. Hij overleefde de klap niet, zijn moeder lag vier maanden in het ziekenhuis. Nadien was Toni nerveuzer en agressiever geworden en had hij zich in een drugs- en gokverslaving gestort die ‘alles had kapot gemaakt’.

Cocaïnedealer

Toni Danti, bijgenaamd Ciccio - kleine dikkerd in het Italiaans -, stond bij de politie bekend als een cocaïnedealer. Hij liep meermaals veroordelingen op voor drugsdelicten en stond tot enkele dagen voor de feiten nog onder elektronisch toezicht. Toch bleef hij volgens de politieverslagen nog dagelijks cocaïne verkopen vanuit zijn appartement op de tweede verdieping in de Vennestraat in Genk.

In maart 2012 werd er tweemaal bij hem ingebroken en werden pakjes cocaïne en cash geld gestolen. Op 28 maart 2012 incasseerde Ciccio 52 messteken over zijn hele lichaam: in gelaat, hals, romp, armen en benen. Zijn halsslagader werd doorboord. Naast het slachtoffer lag een plooimes, onder de matras een alarmpistool en in een kussensloop szat 200 euro. De 7.000 euro die hij volgens partner P. achter de plint van de radiator bewaarde, was ook verdwenen.

Calabrese maffia

Een vrouw die in de nacht van 27 op 28 maart rond rond 4 uur ’s nachts nog cocaïne had gekocht bij Toni, kruiste Roberto S. toen ze het appartement verliet. Een andere getuige had toen ook al de opvallende Alfa Romeo met Italiaanse nummerplaat van Roberto S. opgemerkt, die de Italiaanse Genkenaar even voordien in de Vennestraat had geparkeerd.

S. was zelf al 15 jaar verslaafd aan cocaïne en bekende dat hij op 27 en 28 maart 2012 tot vier maal toe cocaïne had gekocht bij Toni Danti, die hem als 15-jarige op het slechte pad had gebracht. Ook ‘s nachts haalde hij nog coke bij Toni, die hij thuis opsnoof met een glas grappa erbij.

Bloedspoor op trap

Het DNA-profiel van Genkenaar Roberto S. (38) werd teruggevonden op een bloedspoor op de trap, op het lemmet van het plooimes en op de pyjamabroek van Danti. Zijn vingerafdruk stond op de ingetapete deurbel in de lade van de nachtkast en hij had een kwetsuur aan zijn rechterhand.

Maar S. ontkent zelf dat hij Danti doodde. De dertiger wijst in de richting van de Calabrese maffia. Toni had volgens Roberto nog een schuld aan hen af te betalen na een ripdeal van 50 kilo cocaïne. Op 30 april 2012 liet S. zich via spoed opnemen in het ziekenhuis om af te kicken van zijn escalerende en destructieve drugsverslaving. Ook hij werd al meermaals veroordeeld voor drugsdelicten. Hij zat daarvoor tot 1 maart van dit jaar nog een gevangenisstraf uit in Hasselt.

Volgens zijn advocaten Charlotte Kennis en Katrien Van Der Straeten zal Roberto S. zijn assisenproces in Tongeren bijwonen. Op dinsdag 4 juni wordt de volksjury uitgekozen. Op vrijdag 7 juni start het eigenlijke proces en zal voorzitter Dirk Thys de beschuldigde zelf verhoren. De uitspraak is voorzien op 18 of 19 juni.