Dronken vrouw haalt halsbrekende toeren uit achter stuur MMM

02 februari 2020

19u02 0 Genk In de Moleneindeweg in Zonhoven is vrijdagavond een vrouw uit Zonhoven bestuurlijk gearresteerd. Ze zat dronken achter het stuur.

De vrouw was met haar wagen zwalpend en spookrijdend gespot in Genk en Zonhoven. Tegenliggers moesten gevaarlijke maneuvers uithalen om de auto te ontwijken. De vrouw was onder invloed van alcohol en bracht een nacht in de cel door. Het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken en de nodige PV’s werden opgesteld