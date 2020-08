Dronken vrouw (47) stampt en krabt agenten: 6 maanden cel VCT

14 augustus 2020

15u28 0 Genk Een vrouw (47) uit Houthalen-Helchteren is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel omdat ze op 16 juli twee agenten van de politiezone Carma stampte en krabde. De vrouw gaf toe dat ze gedronken had en niet meer wist wat er gebeurd was.

Het geweld tegen de agenten ontstond toen ze de ‘stomdronken’ vrouw wilden meenemen aan het station van Genk. Ze stampte tegen de combi, krabde een agent op beide armen tijdens de fouille en deelde ook een stamp uit tegen de schouder van een andere agent tijdens de rit naar het commissariaat.

De vrouw gaf voor de strafrechter toe dat ze een alcoholprobleem had. “Ik wil me excuseren tegenover die agenten. Ik had die avond goed gedronken thuis. Ik weet niet meer wat er gebeurd is.” Ze vroeg opschorting van straf, maar verkreeg dat niet. De celstraf en de opgelegde boete van 400 euro werden met uitstel en onder voorwaarden opgelegd. Een van de voorwaarden is dat de Houthalense zich laat begeleiden.