Dronken puber scheurt door Genk-centrum

03 november 2019

Aan de Dieplaan in het centrum van Genk heeft een politiepatrouille zondagmorgen kort na vier uur een auto opgemerkt die aan hoge snelheid door het stadscentrum scheurde. De bestuurder verloor bijna de controle aan de rotonde met de Centrumlaan, en reed via de middenberm richting Grotestraat. Ter hoogte van de Nieuwstraat kon de politie de wagen aan de kant zetten. De 19-jarige bestuurster uit Genk, die ook nog drie passagiers aan boord had, legde een positieve ademtest af. Hij kreeg meteen een stuurverbod van zes uur opgelegd. Hij ging ook de nodige PV’s naar huis.