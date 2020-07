Drive-in movies en Jazz op het terras: C-mine pakt uit met coronaproof zomeraanbod Emily Nees

09 juli 2020

10u40 0 Genk C-mine heeft de afgelopen weken een alternatief zomerprogramma in elkaar getimmerd. Naast de Belpopwandeling staan er nu ook drive-in movies en ‘Jazz op het terras’ op de agenda. Op die manier vallen er verschillende coronaproof activiteiten te beleven.

Deze zomer brengen we door in onze bubbel. En daar speelt C-mine op in, onder meer met de drive-in movies. Van 31 juli tot en met 9 augustus kan je vanuit de wagen verschillende films bekijken op de site. “Het unieke erfgoedkader van C-mine zal de filmbeleving nog specialer maken”, vertelt schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V). “Films die zeker de revue passeren zijn Le Mans ’66, 1917 en Joker, maar ook Dumbo en Aladdin.”

Nog op de planning: ‘Jazz op het terras’. Vijf woensdagavonden op een rij treden muzikanten op aan het Energiegebouw. Het Brusselse Bombataz bijt de spits af op 15 juli. “Het idyllische terras van het Energiegebouw toveren we om tot een coronaproof omgeving, met voldoende afstand tussen de tafels.” Let wel, de plaatsen zijn beperkt. Op voorhand inschrijven is dus beperkt. “Door de beperkte capaciteit belooft het wel een unieke en persoonlijke ervaring te worden.”

Belpopwandeling en schattenzoektocht

Eerder kondigde C-mine al de zogenaamde Belpopwandeling aan, die je onderdompelt in de Genkse muziekgeschiedenis. Maar ook de zoektocht ‘Schatten van Vlieg’ zakt af naar de oude steenkoolmijn van Winterslag. “Ook de Zebracinema, C-mine expeditie, een verkenningstocht door het Energiegebouw, de erfgoedfilm en de expo van Tim Walker vind je hier in C-mine. Zo is er voor ieder wat wils”, besluit de schepen.

Kijk voor meer info op de website van C-mine.