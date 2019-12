Dringende herstelling aan rotonde Henri Fordlaan Lien Vande Kerkhof

16u16 0 Genk De rotonde op de Henry Fordlaan in Genk, ter hoogte van de Caetsbeek, wordt gedeeltelijk afgesloten tot eind volgende week. Er werd een verzakking van het wegdek vastgesteld. Het verkeer kan aan de rotonde richting Westerring (N76) blijven rijden via een kleine wegomlegging. Na de kerstvakantie wordt grondig onderzoek gevoerd naar de oorzaak van het probleem.

Aan de binnenzijde van de rotonde werd een wegverzakking vastgesteld die vanaf vandaag meteen hersteld wordt. Er wordt gewerkt met cementhoudende producten, waardoor uithardingsperiodes in acht genomen moeten worden. Tegen volgend weekend, tussen kerst en nieuwjaar, zal de rotonde weer opengesteld worden. Het verkeer richting Westerring (N76) volgt aan de rotonde een beperkte wegomlegging en bereikt de N702 opnieuw via een tijdelijke doorsteek.

Nadien zal samen met Fluvius grondig onderzocht worden of er verdere maatregelen nodig zijn. In 2015 ontstond immers op dezelfde locatie een verzakking, waarna de ontstane holte onder het wegdek opgespoten werd. De oorzaak was toen vermoedelijk een lek in een rioleringsbuis.