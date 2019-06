Drie vrachtwagenchauffeurs betrapt bij diefstal in bedrijfspand MMM

19 juni 2019

19u06 0 Genk Aan een bedrijfspand op het Industrieterrein Kanaal Noord zijn dinsdagmiddag drie vrachtwagenchauffeurs gearresteerd op verdenking van diefstal.

Politie CARMA ontving dinsdagochtend een melding vanuit een bedrijf op het Industrieterrein Kanaal Noord. De zaakvoerder stelde ‘s ochtends vast dat er veel werkmaterialen verdwenen waren en zag enkele verdachte vrachtwagens op zijn parking. Toen de vrachtwagenbestuurders de zaakvoerder opmerkten, vertrokken ze onmiddellijk.

Politie CARMA trof na opzoekingen in de omgeving zes vrachtwagens aan. Bij controIe vond men in drie vrachtwagens een groot gedeelte van de gestolen goederen terug. Drie dertigers van Oekraïense afkomst werden ter plaatse gearresteerd. De politie controleerde de documenten van de vrachtwagens en stelde pv’s op omdat een van de chauffeurs twee bestuurderskaarten had. Een andere vrachtwagen vertoonde een technisch gebrek.

De verdachten werden verhoord en zijn daarna terug in vrijheid gesteld. Er werd een pv voor diefstal opgesteld en de mannen zullen zich later nog voor de feiten moeten verantwoorden.