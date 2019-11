Drie verkeersongevallen in Genk op één voormiddag BVDH

22 november 2019

In Genk zijn er vrijdagvoormiddag maar liefst drie verkeersongevallen gebeurd. Rond 7 uur ‘s ochtends kwam het op de Cockerillplaats tot een aanrijding tussen een fietser en een wagen. Een 61-jarige vrouw uit Genk raakte gewond. Nauwelijks veertig minuten later kwam het op de Transportlaan tot een botsing tussen een voetganger en een wagen. Daarbij raakte een 59-jarige Genkenaar gewond. Om 12.20 uur was er een botsing tussen een fietser en een bus. Ook daar was het een Genkenaar van 59 jaar die verwondingen opliep.

Politiezone CARMA deed telkens de vaststellingen. Zij noteerden verder ook een verkeersongeval vrijdagochtend om 9.10 uur in As, op de Dorpsstraat botsten twee wagens. Een 83-jarige man uit Oudsbergen raakte gewond. Ten slotte maakt de politiezone nog melding van een verkeersongeval dat zich donderdagavond om 10 uur afspeelde in Bree. Een wagen en een tractor botsten op 't Hasseltkiezel. Een 50-jarige man uit Oudsbergen en een 50-jarige man uit Kinrooi zijn met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerden niet in levensgevaar.