Drie keer zoveel parkeerboetes sinds nieuw parkeerbeleid ENL

16 september 2020

15u47 0 Genk Naar aanleiding van Naar aanleiding van de commotie op sociale media rond het Genkse parkeerbeleid en de lichtelijke aanpassing daarvan , maakte burgemeester Wim Dries (CD&V) het aantal retributies in de maanden juli en augustus bekend op de gemeenteraad. Zo blijkt dat sinds de invoering van het nieuwe systeem, waarbij de stad werkt met een scanwagen van het bedrijf OPC, het aantal boetes fel is gestegen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdagavond deed burgemeester Wim Dries (CD&V) op vraag van andere raadsleden de retributiecijfers uit de doeken van juli en augustus. In totaal gaat het om ruim 27.000 exemplaren. Zo werden er in juli 16.047 boetes uitgeschreven, terwijl er dat vorig jaar in dezelfde maand 4.855 waren. In augustus telde men 11.658 retributies, tegenover 4.092 in augustus 2019.

“Als ik dan ga kijken hoeveel er effectief betaald zijn, zijn dat er op dit moment 11.438 van juli en 5.740 voor augustus”, aldus Dries. “In juli 2020 waren er 1.844 annuleringen van retributies en in augustus ging het om 1.700. De klachten zijn allemaal voorgekomen, aangezien ze verschillende oorzaken hebben.” Zo waren er onder meer klachten betreffende de registratie met een mindervalidekaart, foutieve ingaven van de nummerplaat en defecte parkeerautomaten.

Geen heksenjacht

“Het aantal klachten en vragen bij het infopunt zijn dus inderdaad toegenomen, maar niet in overdreven mate en perfect in verhouding tot het aantal uitgeschreven retributies. De meest gehoorde klacht is dat mensen denken dat ze op een of andere manier wel in orde waren met hun registratie of betaling, maar dat dit bij het nakijken van de database toch niet het geval bleek te zijn. Verder zijn er de gekende problemen, zoals het verkeerdelijk ingeven van een nummerplaat en met betrekking tot het gebruik van de mindervalidenkaart of bewonerskaart.”

“In juli 2020 registreerde OPC 437 klachten, waarvan 2,7% ten aanzien van de retributies. In augustus ging het om 696 klachten, waarvan 5,7% ten aanzien van de retributies. Landelijk ligt het gemiddelde van klachten bij OPC op 6%. Rekening houdend met de manier van werken kunnen we zelfs zeggen dat het aantal klachten in Genk lager ligt dus dan in andere steden waar de scanwagen rondrijdt.”

“Het is zeker niet onze bedoeling om een heksenjacht te organiseren, maar wel om te controleren”, benadrukt de burgemeester nog. “We willen zorgen voor meer rotatie, want dat komt de handelszaken ten goede. We hopen dus een goed evenwicht te vinden.”