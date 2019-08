Drie gewonden bij ongevallen in Genk BVDH

04 augustus 2019

Een fietser is vrijdag rond 22.30 uur in de Boogstraat in Genk tegen een geparkeerd voertuig gebotst. Een 64-jarige man uit Genk raakte gewond. Zaterdag rond 6.45 uur is op de Europalaan een wagen van de baan geraakt. Een 21-jarige vrouw uit Schilde liep verwondingen op. Op de Weg naar As zijn zondag rond 12.45 twee fietsers gebotst. Een 63-jarige man uit Genk raakte gewond.