Drie dagen winteren in Thor Central Lien Vande Kerkhof

27 december 2019

11u49 0 Genk Voor het tweede jaar op rij maakt Thor Central zich op voor een grote THOR X-MAS Happening. Op 27, 28 en 29 december wordt het evenementenplein achter Thor Central weer omgetoverd tot een gezellig en sfeervol X-MAS Meeting Point voor jong en oud.

Naast het Winterdorp in Genk Centrum met aanpalende schaatsbaan is het dus ook drie dagen lang heerlijk vertoeven op de oude mijnsite in Waterschei. Foodtrucks, een winterbar, vuurmanden, live-muziek, dj’s en kinderanimatie maken het evenement tot een waar feest.

Wandelroutes

In samenwerking met de Rangers uit Regionaal Landschap Kempen en Maasland stippelden de medewerkers van Thor Central bovendien twee nieuwe wandelroutes uit doorheen het prachtige decor van Thor Park en Het Nationaal Park Hoge Kempen. De organisatie geeft mee dat een zaklamp een aangeraden item is tijdens de tocht, en stevige wandelschoenen een must. Meer informatie vind je op www.thorcentral.be