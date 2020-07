Donderdagmarkt telt deze week slechts 50 kramen Emily Nees

01 juli 2020

07u09 0 Genk De wekelijkse donderdagmarkt moet het op 2 juli nog steeds doen met 50 standen, ondanks dat men dat aantal sinds woensdag opnieuw mag overschrijden.

“Omdat de veiligheidsregels blijven gelden, is er natuurlijk een grote impact op de organisatie”, klinkt het bij Stad Genk. “Meerdere scenario’s worden onderzocht en deze week wordt de knoop doorgehakt in overleg met de marktkramers zelf. De markt van 2 juli zal in elk geval nog doorgaan volgens de huidige manier met 50 kramen.”

In normale omstandigheden staan er 146 kramen. De donderdagmarkt is daarmee de grootste markt van Limburg.