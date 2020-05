Donderdagmarkt start volgende week met beurtrol, drone houdt oogje in het zeil ENL

19 mei 2020

16u34 0 Genk De Genkse donderdagmarkt, die normaal 146 kramen telt, gaat volgende week opnieuw door. De marktleiders werken nu aan een beurtrol, zodat alle marktkramers weer naar Genk kunnen afzakken. Ook wordt er een politiedrone ingeschakeld, die drukte van bovenaf bekijkt.

“De marktleiders zijn bezig met het maken van een bepaalde regeling”, zegt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). “Er wordt gekeken dat het aantal kramen met bloemen, eten, kledij en dergelijke ongeveer gelijk is, zodat je een interessante markt krijgt waar men alles kan terugvinden. In totaal zullen er drie groepen zijn die hier om de week komen staan.”

Telling

De donderdagmarkt wordt onderverdeeld in drie verschillende zones. “Bij elke in- en uitgang zullen er stewards staan om de mensen te tellen. Moest er te veel volk zijn, dan kan een zone worden afgesloten. Dat doen we enkel als het nodig is natuurlijk. Om een correcte inschatting te maken van de drukte, sturen we ook af en toe een politiedrone omhoog. Dat kan je namelijk beter zien van bovenaf dan wanneer je in het publiek staat.”

Bij binnenkomst kan ook iedereen de handen ontsmetten met gel. De looprichting wordt aangeduid aan de hand van hekken en er zal eenrichtingsverkeer gelden.