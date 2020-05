Donderdagmarkt blijft voorlopig uit: stadsbestuur pleegt maandag overleg met marktkramers ENL

14 mei 2020

18u29

Bron: BELGA 1 Genk Het blijft voorlopig afwachten of de markt in het centrum van Genk opnieuw zal doorgaan. Met zo’n 146 kramen is het namelijk een moeilijke puzzel om te leggen. De kleinere markt in de Vennestraat vindt opnieuw plaats vanaf 23 mei.

De Veiligheidsraad heeft woensdag beslist dat de markten opnieuw open mogen vanaf maandag 18 mei. Het stads- of gemeentebestuur moet akkoord gaan met de heropening en slechts 50 kramen zijn toegelaten. Dat is een pak minder dan de 146 kramen die elke donderdag naar het centrum van Genk afzakken. Daarbovenop komen er nog nog eens 15 tot 20 losse standhouders bij. Daardoor is het onzeker of de donderdagmarkt opnieuw zal kunnen plaatsvinden. Het Genkse stadsbestuur gaat maandagvoormiddag in overleg met de marktkramers.

De markt in de Vennestraat telt daarentegen maar een 40-tal kramen en zal binnenkort opnieuw van start gaan. “We hebben een plan voorbereid voor de Vennestraat en het ziet ernaar uit dat die op 23 mei kan doorgaan. Zonder de losse kramen zijn daar 40 standhouders, als ze allemaal komen. Ik ga ervan uit dat het wel zal lukken, maar het is onder voorbehoud tot het ministerieel besluit”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).

De burgemeester hoopt dinsdag op het college de knopen te kunnen doorhakken, maar de donderdagmarkt van 21 mei zal zeker nog niet doorgaan. “De markt zal er maximaal met een derde van de kramen kunnen staan. In het centrum is het ook niet zo gemakkelijk om het aantal personen onder controle te houden.”

“De markt heeft 21 ingangen, met vele woningen en winkels tussen. Als we ze afsluiten, zullen de winkels niet gelukkig zijn”, legt Dries uit. “We moeten nog bekijken hoe we dat gecontroleerd kunnen doen. Qua circulatie en afstanden zal het wel lukken, maar zullen we bijvoorbeeld mogen roteren?”