Dokterspraktijk ‘Geneeskunde voor het Volk’ volledig vernieuwd Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

12u25 0 Genk Groot feest voor Geneeskunde voor het Volk in Genk. De dokterspraktijk werd de afgelopen maanden volledig vernieuwd. Het resultaat is een modern en multidisciplinair medisch actiecentrum, in het hartje van Kolderbos.

41 jaar nadat dokter Harrie Dewitte de praktijk opstartte, telt het medisch centrum in Kolderbos drie dokters, waaronder twee jonge artsen, drie verpleegkundigen, één psycholoog, één sociaal assistent, drie onthaalmedewerkers en meer dan 1.600 patiënten. “Wij willen verder investeren in deze wijk”, benadrukt Stany Nimmegeers, coördinator van GVHV Genk. “We zijn een vaste en stabiele waarde in één van de armste wijken van Limburg en we zijn daar fier op.”

“Kolderbos is wél de moeite”

“Kolderbos verarmt, verloedert en het stadsbestuur grijpt naar ons gevoel te weinig in”, zegt Nimmegeers. “We hebben besproken of wij, net zoals de wijkbibliotheek, de Post, het bankkantoor of het onthaalpunt van Kind & Gezin, deze wijk ook zouden verlaten. Maar we hebben samen beslist dat wij ons werk hier verderzetten. Met dit renovatieproject willen we een duidelijk signaal geven: voor ons blijft deze wijk wél de moeite waard om in te investeren.”

Actiecentrum

Hoewel de manier van werken doorheen de tijd veranderd is, blijft de corebusiness de zorg voor de patiënt. “Maar daarnaast zetten we nu veel meer in op preventie en zijn we ook een echt actiecentrum”, vervolgt Nimmegeers. “In de wachtzaal kunnen patiënten de campagnes die wij voeren mee opvolgen. Zo is er nu onze Burgerwet voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto na 40 gewerkte jaren. We willen 100.000 burgers vinden die deze wet samen met ons indienen. Want een beter pensioen is een sociale noodzaak en op die manier ook belangrijk voor de gezondheid. Naast campagnes over het beleid in ons land is er ook de internationale solidariteit. Eén van onze jonge artsen, dokter Nathalie Odeur, gaat volgend jaar samen met vijftien andere collega’s van Geneeskunde voor het Volk in België op inleefreis naar de Filipijnen.”

Feestelijke receptie

“De hernieuwing van onze praktijk is in sneltempo verwezenlijkt, dankzij de inzet van tal van vrijwilligers en medewerkers. Zo is ons nieuwe centrum niet alleen Geneeskunde ‘voor’ maar ook Geneeskunde ‘van’ het Volk”, besluit Nimmegeers. De gloednieuwe praktijk wordt vrijdag feestelijk geopend met een receptie.