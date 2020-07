Dj Kenn Colt treedt op in lege Luminus Arena: “Dat was kicken!” Emily Nees

25 juli 2020

14u03 0 Genk Donderdagavond zakte Jolien Roets af naar de Luminus Arena. Het voetbalstadion van KRC Genk mocht voor één avond een Q-Hotspot. Hasseltse dj en producer Kenn Colt was er te gast en bracht samen met zijn band een akoestische versie van het nummer ‘Sun Goes Down’.



“Door mijn drukke dj-activiteiten en het reizen was het in het verleden niet altijd makkelijk om een voetbalwedstrijd mee te pakken. Als 12-jarige mocht ik voor de match van Racing Genk de aftrap geven in dit stadion. Dat ik hier nu terug mag staan, doet mij bijzonder veel”, bekent de Hasseltse dj en producer. “Het was trouwens echt kicken om met de muzikanten van de Kenn Colt Live band en mezelf achter het keyboard in de lege Luminus Arena een akoestische versie te kunnen spelen van ‘Sun Goes Down’.”

Werken aan debuutalbum

“Normaal stond ik dit weekend voor de zevende keer op het Tomorrowland-podium in Boom, maar net als zovelen is ook dat festival uitgesteld tot volgend jaar. Buiten mijn optreden van donderdagavond en dat met Regi op het Green Fields-Festival in het Durbuy van Marc Coucke, gaat dat het zijn voor deze zomer. Maar we blijven positief. De vrijgekomen tijd kan ik goed gebruiken voor de afwerking van mijn debuutalbum. Dat verschijnt in het najaar en daar zal ‘Sun Goes Down’ uiteraard niet op ontbreken.”